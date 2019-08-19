كهرباء لبنان: عزل مخرج حملايا بداعي الأشغال

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" عن "عزل مخرج ​حملايا​ من محطة ​بكفيا​ الرئيسية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الواقع فيها 20 و21 و22 آب 2019، من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من أجل تنفيذ أشغال على هذا المخرج".

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