النشرة: جريحان بحادث سير في مدينة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بالقرب من ​سراي صيدا​ بين سيارة أجرة من نوع ​مرسيدس​ كحلية اللون وسيارة اخرى من نوع هيونداي بيضاء اللون تابعة لأحد المطاعم.

وقد أدى الحادث الى اصابة كل من سائق سيارة الهيونداي (محمد ش.) من مواليد 1998 وبجانبه (سلمان ص.) من مواليد 1999.

وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة معروف سعد وتم نقل الجرحى الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة. كما حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.