أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانياً عملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​"، مشيرا الى ان "التفتيش شمل 19 منطقة اليوم الاثنين هي: بعبدا، خلدة، شاتيلا، وسط بيروت، انطلياس، الضبيه، ​جونيه​، غزير، انفه، زحلة - المدينة الصناعية، ​مجدليون​، ​الغازية​، عيدمون، ​برقايل​، ​تبنين​، زفتا، تول، الحلانية و​مدينة بعلبك​، وزار المفتشون 106 مؤسسة ومحلاً، وقد سجلت اقفالا واحدا و 73 ضبطا و12 انذارا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاثنين: اقفال واحد و73 ضبطا و12 انذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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