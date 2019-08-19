مكتب المهن الحرة في حركة أمل استنكر الاعتداء على الطبيب عيديبي

استنكر مكتب المهن الحرة ـ اقليم جبل عامل في حركة أمل الاعتداء الذي تعرض له الطبيب محمد عيديبي في مستشفى تبنين الحكومي، معتبرا أن "هذا الاعتداء غير المقبول هو اعتداء على الجسم الطبي بأكمله، معبرا عن "رفضه التام لهذا التصرف، لأن الأطباء هم أصحاب رسالة انسانية سامية".
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