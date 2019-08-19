استنكر مكتب ​المهن الحرة​ ـ اقليم جبل عامل في ​حركة أمل​ الاعتداء الذي تعرض له الطبيب محمد عيديبي في ​مستشفى تبنين​ الحكومي، معتبرا أن "هذا الاعتداء غير المقبول هو اعتداء على الجسم الطبي بأكمله، معبرا عن "رفضه التام لهذا التصرف، لأن الأطباء هم أصحاب رسالة انسانية سامية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب المهن الحرة في حركة أمل استنكر الاعتداء على الطبيب عيديبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.