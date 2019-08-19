هاشم: التأجيل المتكرر لزيارة ماكرون للبنان هو نتيجة الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان

رحب عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ بـ"زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​واشنطن​"، قائلا "لا مانع لدينا من التواصل مع اي دولة على أساس العلاقات السياسية والديبلوماسية، باستثناء العدو".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار هاشم الى "اننا نؤيد اي تواصل من اجل شرح وجهة نظر ​لبنان​ امام عواصم القرار لتبادل الاراء حول كل الملفات المطروحة، واعلان موقف لبنان الرسمي من قضايا المنطقة او قضاياه الخاصة والوطنية من مختلف الزوايا"، مشددا على ان "التواصل مطلوب ويخدم لبنان اينما كان".

ولفت هاشم الى ان "التواصل مع الدول هو من الادوار الطبيعية لرئيس الحكومة، الامر يشكل قيمة مضافة، خصوصا في ظل الظروف والتحديات تزداد بالتوازي مع ​صفقة القرن​، التي ادت الى ضغوط كبيرة على لبنان الذي كان رأس حربة في اسقاطها كونها تستهدف ​القضية الفلسطينية​، وبالتالي تستهدفه من خلال السعي الى ​التوطين​".

وكشف هاشم ان "التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الى ​بيروت​ هو نتيجة الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان"، محذراً من انه "كلما زادت الهوة بين الجهات اللبنانية كلما زادت الاشكالية والخلافات التي اعطينا الفرصة للاخرين من اجل الاستفادة منها على حساب لبنان".