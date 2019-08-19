وزير أميركي: إدارة ترامب ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الدولار

اعتبر وزير التجارة الأميركي ​ويلبور روس​ أن "إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها ​سياسة​ مجلس الاحتياطي الفدرالي ​الدولار​ ليظل قويا"، مشيراً إلى "إننا منزعجون للغاية بشأن ارتفاع الدولار بسبب ​السياسة​ النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي".

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