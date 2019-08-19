وصول طائرة الرئيس الروسي إلى مرسيليا للقاء نظيره الفرنسي

وصل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​مرسيليا​ الفرنسية، حيث سيلتقي نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وذلك قبل أيام على استضافة ​فرنسا​ قمة قادة G7. وستستمر هذه الزيارة يوما واحدا، حيث سيعقد الرئيسان جلسة عمل وعشاء يتناولان خلالهما أهم القضايا الدولية، لاسيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة ​أوكرانيا​، والملف ​النووي الإيراني​، و​الأزمة السورية​، إلى جانب الأوضاع في لبيبا ومنطقة الخليج.

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