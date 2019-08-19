وزارة الامن الايرانية: تفكيك اكبر عصابة لتهريب المخدرات جنوب البلاد

اعلنت ​وزارة الامن الايرانية​ عن "تفكيك اكبر عصابة عائلية لتهريب ​المخدرات​ بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد"، موضحة أن "من خلال الاجراءات المخابراتية والعملانية تمكن رجال الامن في محافظة هرمزكان من رصد وتفكيك اكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات بجنوب البلاد مكونة من 4 اشقاء كانت تقوم بنقل شحنات كبيرة من المخدرات بشكل مسلح من احدى دول الجوار بواسطة سفن ​الصيد​ والزوارق السريعة الى سواحل هرمزكان".

واشارت الى ان "العصابة كانت تقوم بتوزيع معظم المخدرات داخل البلاد وكان جزء منها يرسل الى الخارج، بحيث يبلغ قيمة التداول المالي لهذه العصابة اكثر من ألف مليار تومان، والقيمة التقريبية لممتلكاتهم الحالية تزيد على 3 آلاف مليار تومان"، لافتاً إلى أن "خلال هذه العمليات ضبط مبالغ نقدية كبيرة وسيارات وجواهر بحوزة افراد العصابة ، وتم تسليمهم الى السلطات القضائية".

واوضحت وزارة الامن ان |توجيه ضربة الى هذه العصابة المسلحة ستحول دون دخول عشرات الاطنان من المخدرات سنويا الى البلاد".