ظريف: الايرانيون لقنوا الاعداء دروسا جيدة طيلة التاريخ

اكد وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ ان "الايرانيين لقنوا الاعداء دروسا جيدة طيلة التاريخ"، مشيرا الى ان "الشعب الايراني رد دوما بقوة على المعتدين"، لافتاً إلى "إننا لن نفعل ذلك، نحن لم نفعل ذلك أبدا طيلة 250 عاما الماضية، لقد دافعنا عن أنفسنا ولقنا أولئك الذين غزوا بلادنا دروسا جيدة.".

ولفت إلى أنه "كان ذلك دائمًا جزءا من مبادئ الحكومات الأميركية التي تقول "ان كل الخيارات مطروحة، لكنني أعتقد أن هذا يتعارض مع ما قبلناه جميعا في ميثاق ​الأمم المتحدة​ ، والذي يصرح ان استخدام القوة العسكرية أمر غير شرعي، وكذلك التهديد باللجوء الى القوة العسكرية أمر غير شرعي".