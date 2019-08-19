وزير خارجية فنلندا: ندعم "اينستكس" للتبادل المالي مع ايران رغم ضغوط اميركا

اكد وزير خارجية ​فنلندا​ بكا هافيستو "دعم فنلندا ، الى جانب ​الاتحاد الاوروبي​، لتشغيل قناة "اينستكس" الخاصة بالتبادل المالي مع ​ايران​ رغم ضغوط ​اميركا​ على الشركات الاوروبية"، مشيراً إلى "ضرورة الاسراع في تشغيل هذه القناة المالية الخاصة بالتبادل التجاري مع ايران".

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