وزير الاقتصاد الاميركي يعلن تأجيل سريان الحظر على شركة "هواوي" لمدة 90 يوماً

اعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس الاثنين تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية".
وأكد في حديث لشبكة "فوكس بزنس" الاميركية، ان "أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوما، وسنمنح بعض الشركات الريفية المعتمدة على هواوي، فترة أطول لوقف التعامل" مع الشركة الصينية. مشيرا الى ان المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 تشرين الثاني.
يذكر ان الحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون انها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.
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