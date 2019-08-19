الرئيس الفلسطيني يُنهي خدمات جميع مستشاريه

قرر الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس​ إنهاء خدمات جميع مستشاريه، مشيراً إلى أنه قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

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