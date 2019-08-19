اللواء باقري: الافراج عن ناقلة النفط مؤشر على اقتدار ايران

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري أن "الافراج عن ناقلة ​النفط​ الايرانية "آدريان دريا" بعد احتجازها في ​جبل طارق​، مؤشرا لاقتدار البلاد على الصعيد الدولي"، مؤكداً ان "ايران لن تنخدع ابدا بالدعوة للمفاوضات ودور الشرطي الجيد والسيئ".

ولفت إلى أنه "رغم كل المؤامرات والدسائس والحرب المفروضة والفتن الرامية لزعزعة الامن في البلاد فان ​الثورة الاسلامية​ هي اليوم ولله الحمد في ذروة القوة والصلابة وان ثمار ذلك تبلورت خلال الاشهر الاخيرة وكلما مضى الزمن على الثورة الاسلامية تتخذ ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية الخطى نحو اهدافها وآمالها اكثر اقتدارا على مختلف الاصعدة الاقليمية والعالمية".