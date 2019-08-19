مسؤول تركي: حكومتنا اضطرت للتدخل ضد رؤساء بلديات يدعمون الإرهاب

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنّ "حكومة تركيا وجدت نفسها مضطرة للتدخل ضد 3 رؤساء بلديات بسبب دعمهم للإرهاب"، مشيراً إلى أنه "كان لا بد من التدخل ضد رؤساء بلديات يدعمون الإرهاب وذلك في إطار صون ديمقراطيتنا".
وأشار أوقطاي إلى أنّ "3 بلديات أثبتت التحقيقات القضائية قيامها بتسخير إمكانياتها لخدمة المنظمة الإرهابية الملطخة أيديها بالدماء"، لافتاً إلى أن "إرادة الشعب لا يمكن أن تترك لوصاية الإرهابيين".
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