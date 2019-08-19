قفزة كبيرة في تونس بإيرادات السياحة

أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44% لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس الحالي مقارنة بالفترة نفسها منالعام الماضي.
ويعد قطاع السياحة في تونس مصدرًا رئيسيًا لتأمين العملة الأجنبية، ويمثل حوالي 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر، وأن يرفع احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
وتتوقع تونس استقبال حوالي تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
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