بعد الهجوم الحوثي على حقل الشيبة حقائق عن قطاع النفط السعودي

سلطت وكالة "بلومبرج" اليوم الضوء على قطاع النفط السعودي وإمكاناته، وذلك بعد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على منشأة نفط سعودية بالقرب من الحدود السعودية الإماراتية.

وقالت الوكالة إن حقول نفطية في المملكة مسؤولة عن ما يقارب من عشر إنتاج النفط الخام العالمي، وباتت الآن في مرمى النار، في إشارة إلى مدى تأثير الهجمات على قطاع النفط السعودي على إمدادات النفط العالمية.

ولفتت إلى أن "أرامكو" تعتبر

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أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن السعودية لديها أكثر من 100 حقل للنفط الخام تحتوي على 275 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن السعودية قادرة على ضخ ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميًا من الخام، فيما بلغ إنتاجها في النصف الأول من العام الجاري 10 ملايين برميل، أي أن لديها

طاقة غير مستخدمة بواقع 2 مليون برميل يوميًا.

وتقول الوكالة إن الرياض تحتفظ بهذه الطاقة غير المستخدمة للتعامل مع أي احتمال في تراجع إمدادات النفط، مشيرة إلى أن "أرامكو" تصدر يوميًا ما يصل إلى 7 ملايين برميل من الخام، وهذا ما يشير إلى أهميتها في أسواق النفط العالمية.

ووفقًا لـ"بلومبرغ" فإن نحو ثلاثة أرباع إنتاج "أرامكو" اليومي يأتي من 4 حقول رئيسية هي الغوار والخريص والسفانية والشيبة، وتقع هذه الحقول في الجزء الشرقي من البلاد، ويتم تصدير الجزء الأكبر من النفط المنتج فيها عبر مضيق هرمز.