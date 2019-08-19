كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن الحوادث المرورية في البلاد أودت بحياة أكثر من 2500 شخص خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي، إن "المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلباتالسلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق".
وأضاف، أن "عدد حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ أكثر من ألفين و500 حادث نتج عنها وفاة أكثر من ألفي شخص
وطالب الغراوي مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات السلامة في السيارات ومعايير السلامة للسيارات المستوردة ومتابعة أعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من سرعة السياقة.
وشدد المسؤول العراقي على ضرورة أن تقوم أمانة العاصمة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار بإعادة تأهيل الطرق وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر 2500 شخص ضحايا حوادث المرور في العراق بالنصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.