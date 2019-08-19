أزمة في إسرائيل بسبب نقص معلمي العلوم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة التعليم قامت بتوزيع خطة طوارئ في مجالات علم الأحياء، الكمياء، الفزياء، والهندسة، على أن يتم تعيين معلمين، سيتم إجبارهم على تدريس فصلين في نفس الوقت،وإعطاء الأولوية للصف التاسع على الصف الثامن.

وأشارت الصحيفة أن النقص في معلمي العلوم (البيولوجيا والكيمياء والفيزياء والهندسة) بإسرائيل، من المحتمل أن يتسبب في أن تلك المواد لن يتم تدريسها العام المقبل في 40 مدرسة ثانوية في أنحاء البلاد، وهذا صعد لخطة

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الطوارئ صاغتها مؤخراً وزارة التعليم، والتى تتيح للطلاب أن يتعرّفوا على المواد بشكل أساسي و ويدرسوها بالقدر الممكن.

وقد تم توزيع خطة الطوارئ في إسرائيل قبل عدة أيام على المتخصصين في وزارة التعليم الإسرائيلية، ولكن مسؤولون في الوزارة انتقدوا الخطة والتوقيت الذي صيغت فيه، وتساءل أحدهم:"أين كانوا طوال العام؟ هذا ببساطة احتقار لمجال العلوم، مديرى المدارس في محنة والوزارة لا

تجيبهم".

وتتضمن الخطة أنه لمدة ساعتين ، سوف سيدرس الطلاب في فصلين مختلفين، وفي فصل الأول سيتم تدريس المادة من قبل مدرس علوم مؤهل أما في الفصل الثاني سيتم ممارسة المادة مع مدرس غير مؤهل، وفي الساعة الثانية ، سيتناوب المدرسين بين الفصلين.

وقالت البروفسور أفيفا كليجر ، رئيسة وحدة التعليم المعتمدة من M.Teach في كلية بيت بيرل الأكاديمية أن :"الراتب هو عامل خطير للغاية ، وعلى الرغم من أن وزارة التعليم تقوم بكل أنواع العمل لتحويل الأشخاص ذوي التكنولوجيا المتقدمة إلى تعليم، ولكن يأخذ مديرى المدارس المعلمين غير المتخصصين ويطلبون منهم ممارسة المهنة".