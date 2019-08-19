روسيا ترحب بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان

رحبت روسيا بتوقيع "المجلس العسكري الانتقالي" و"تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير" على "وثيقة الإعلان الدستوري" في السودان، داعيةً جميع الأطراف المعنية في الخرطوم إلى الالتزامبتشكيل مؤسسات الدولة للفترة الانتقالية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان اليوم الاثنين- أن موسكو ترحب بتوقيع الإعلان الدستوري، وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتعتبره خطوة مهمة نحو استقرار الوضع في السودان.
وأضافت الخارجية أن روسيا تحث الأطراف السودانية المعنية على مواصلة الالتزام بـ"خارطة الطريق" المتفق عليها بشأن تشكيل مؤسسات الدولة للفترة الانتقالية.
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