بنك إسرائيل يحذر: نقص تعليم اليهود الأرثوذكس خطر يهدد مستقبل الاقتصاد

حذر تقرير خاص صادر عن بنك إسرائيل والمرتبط بموضوع رفع مستوى المعيشة في إسرائيل من خلال زيادة إنتاجية العمل، من أن نقص التعليم لليهود المتشددين سوف يؤدي إلى ضرر ملحوظ لمعدلات نمو الاقتصاد، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويشير التقرير إلى الفجوة الواسعة التى تعلق بإمكانية وصول الأرثوذكس المتشددين إلي مرحلة التعليم العالي وخاصة الرجال ، فيما يتعلق بغياب الدراسات الأساسية، وانخفاض معدل المتخرجين،

ووجود معدل ضئيل في الدراسات الأكاديمية.

وأوضح التقرير أن هناك معدلات ضئيلة بين السكان الأرثوذكس المتطرفين الذين يقتربون من الحصول على شهادة المرحلة الثانوية، وهذا ينعكس على التعليم العالى.

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ويذكر التقرير أنه خلال عام 2017 ، 42 %من الرجال اليهود غير الأرثوذكس الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا أو أكبر درسوا

للحصول على شهادة جامعية ، في مقابل 13% من الأرثوذكس المتطرفين.

أما النساء الأرثوذكسيات المتشددات، كانت النسبة المئوية للطالبات الملتحقين أعلى من 25٪ ، العديد منهم تقدموا بطلبات للدراسات التعليمية، ولا تزال نسبتهن في الأوساط العلمية والطبية والهندسية اليوم ضئيلة للغاية.

ووجدت دراسة أجريت في "معهد تاوب" الإسرائيلي في ذلك العام أنه في السنوات الأخيرة زاد عدد الطلاب الأرثوذكس المتطرفين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي، ومع ذلك، لا يكفى هذا العدد في وصول الرجال الأرثوذكس المتطرفين إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية.