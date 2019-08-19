مجلس الدوما يشكل لجنة للتحقيق في حالات التدخل بالشئون الروسية

شكل مجلس الدوما الروسي لجنة للتحقيق في التدخل بالشأن الروسي من قبل جهات أجنبية خلال احتجاجات موسكو الأخيرة.

وقال زعيم الحزب الشيوعي الروسي جينادي زوجانوف في تصريحاته اليوم الاثنين "لقد تشكلت لجنة برلمانية تضم 12 شخصا برئاسة فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد، وهو خبير ومتمرس في هذا الشأن، وتم انتداب النائب يوري سينيلشيكوف عن الحزب الشيوعي عضوا في هذه اللجنة".

وكانت موسكو قد شهدت في أواخر يونيو الماضي مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية بموسكو وتم توقيف 1074 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة.

وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية قضايا جنائية تتعلق بأعمال شغب واعتداءات على ممثلي الشرطة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستقدم معلومات عن تدخل الدبلوماسيين الأمريكيين والألمان ووسائل الإعلام الأمريكية والألمانية في الشئون الداخلية لروسيا خلال المسيرات غير المصرح بها في موسكو. الفساد، وهو خبير ومتمرس في هذا الشأن، وتم انتداب النائب يوري سينيلشيكوف عن الحزب الشيوعي عضوا في هذه اللجنة".وكانت موسكو قد شهدت في أواخر يونيو الماضي مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية بموسكو وتم توقيف 1074 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة.وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية قضايا جنائية تتعلق بأعمال شغب واعتداءات على ممثلي الشرطة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستقدم معلومات عن تدخل الدبلوماسيين الأمريكيين والألمان ووسائل الإعلام الأمريكية والألمانية في الشئون الداخلية لروسيا خلال المسيرات غير المصرح بها في موسكو.

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