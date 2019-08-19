انفجار يستهدف الشرطة على حدود إيرلندا مع إيرلندا الشمالية

انفجرت عبوة قرب حدود إيرلندا الشمالية مع إيرلندا، اليوم الإثنين، مستهدفة قتل أفراد من الشرطة كانوا يتحققون من أمر بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة.

وقالت الشرطة إنها كانت قد تلقت بلاغاً بأن عبوة مثيرة للريبة وُضعت في منطقة "كاونتي فيرمانه" التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وأبلغ أفراد من الشرطة، في المكان اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في الجوار. وقالت الشرطة إنه لا توجد إصابات.

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وقال ستيفن مارتن نائب قائد الشرط،ة في بيان "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، فإنني أعتقد بشدة أنها كانت محاولة متعمدة لاستدراج الشرطة والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم".