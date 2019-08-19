أميركا تؤجل الحظر على هواوي لمدة 90 يوماً

أعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس، اليوم الإثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية مدة 90 يوماً.

وأعلن على شبكة "فوكس بزنس" الأميركية "أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوماً، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.

وقال إن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون أنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديداً. اقرأ أيضاً.. منح هواوي 90 يوماً للشراء من موردين أميركيين

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