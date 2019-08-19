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مقتل 19 شخصاً جراء انفجار شاحنة صهريج في أوغندا

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قالت الشرطة الأوغندية في بيان إن ما لا يقل عن 19 شخصاً لاقوا حتفهم عندما فقد سائق شاحنة وقود السيطرة عليها فانفجرت بعد أن اصطدمت بثلاث سيارات في غرب البلاد أمس الأحد.

وقالت السلطات في وقت سابق اليوم الاثنين، إن تسع جثث انتشلت من موقع الحادث ونقلت إلى مركز طبي قريب "لتشريحها وإجراء فحص الحمض النووي".

وذكرت الشرطة أنه جرى العثور على جثة أخرى تحت الشاحنة.

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وقال فريد إينانجا، المتحدث باسم الشرطة، صباح اليوم، إن تسعة مصابين توفوا متأثرين بجراحهم.

ووقع الحادث عند مركز تجاري صغير على طريق سريع بين العاصمة كمبالا وبلدة كاسيسي قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وامتدت ألسنة اللهب جراء الانفجار إلى ما لا يقل عن 25 متجراً.

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