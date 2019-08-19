عشرات الجرحى في انفجارات هزت شرق أفغانستان

وقعت نحو عشرة انفجارات، صباح اليوم الإثنين، في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، كما ذكرت السلطات التي أعربت عن أسفها لإصابة 52 شخصاً على الأقل بجروح، فيما يحتفل الشعب بالذكرى المئوية لاستقلال البلاد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عطالله خوقياني، المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار، لوكالة فرانس برس، أن "الانفجارات نجمت عن قنابل يدوية الصنع في مختلف أحياء المدينة وضواحيها، فيما كان الناس يحتفلون بعيد الاستقلال".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات. وتنشط حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي في الأقاليم الحدودية القريبة من باكستان، وغالباً ما تتعرض جلال أباد لاعتداءات.

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وأضاف خوقياني أن 52 شخصاً على الأقل قد أصيبوا بجروح، ومنهم أطفال، في ثمانية انفجارات بالمدينة، واثنان في ضواحيها. لكن زاهر عادل، المتحدث باسم المستشفى الإقليمي قال إن 66 جريحاً قد نقلوا إلى جناح الطوارئ.

وفي كل أنحاء البلاد، يحتفل الأفغان بالذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان عن النفوذ البريطاني.

لكن الاحتفالات عكرها، السبت الماضي، اعتداء لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال حفل زفاف في كابول، أسفر عن مقتل 63 شخصاً على الأقل وإصابة 182 آخرين.