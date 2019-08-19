أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، مقتل 20 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية خلال اشتباكات بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الاشتباكات وقعت بعد محاولة مسلحين الاقتراب من قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في بريري بإقليم شبيلي السفلى غرب العاصمة مقديشو.
وقال قائد القوات البرية للجيش الوطني، العميد أذوا يوسف راغي، إن القوات الصومالية "تمكنت في صدام مسلح من تصفية 20 إرهابياً".
وأضاف أن الجيش أطلق عملية لتحرير الإقليم بأكمله من حركة الشباب.
اقرأ أيضاً... «صوماليا أفيرز»: نشاط قطر المشبوه يثير غضب ضباط صوماليين
من جانبها، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم أمس، وزعمت أنه أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجنود الصوماليين، دون تحديد عددهم.
وقال مسؤول عسكري كبير آخر، طالباً عدم ذكر اسمه، إن 500 جندي صومالي مدربين يشاركون في التطورات العسكرية الجارية في الإقليم.
يذكر أن الولايات المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقي تدعم القوات الصومالية في المعارك التي يخوضونها ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي: مقتل 20 من "حركة الشباب" في اشتباكات بين الجانبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.