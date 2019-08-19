كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البنك المركزي البريطاني: حكم المحكمة أثر على السياسة النقدية لنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس البنك المركزي البريطاني، اليوم الاثنين، إن قرار محكمة بريطانية يمنح شركة صغيرة للغاز الطبيعي الحق في محاولة الاستيلاء على أصول قيمتها تسعة مليارات دولار من الحكومة النيجيرية كان له بعض التأثير على السياسة النقدية للبلاد.

وقال "جودوين إيمفيل": "أن نيجيريا لديها أسباب كافية للطعن في الحكم، بشأن مشروع غاز تم إحباطه في مدينة كالابار بجنوب نيجيريا، تم تنفيذه يوم الجمعة لصالح شركة Process and Developments" Ltd".

وقال إيميفيل للصحفيين في العاصمة أبوجا: "نعلم أن تأثير هذا الحكم له بعض التأثير على السياسة النقدية وهذا هو السبب في أن البنك المركزي سوف يتقدم ويدافع عن الاحتياطيات"، حيث يمثل مبلغ 9 مليارات دولار حوالي 20٪ من احتياطيات نيجيريا الأجنبية.