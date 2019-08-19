كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار يستهدف الشرطة في ايرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في ايرلندا الشمالية أن العبوة التي انفجرت قرب الحدود مع أيرلندا اليوم الاثنين كانت مصممة لقتل الضباط الذين يفحصون خدعة قريبة كانوا محظوظين للهروب من حياتهم.

وتلقت الشرطة تقريرا مفاده أنه تم ترك جهاز مشتبه به في منطقة من مقاطعة فيرماناج على بعد بضعة كيلومترات من الحدود في وقت متأخر من يوم السبت، ولا يزال الضباط في مكان الحادث اليوم الاثنين عن انفجار في مكان قريب. وقالت الشرطة انه لم ترد تقارير عن أي اصابات.

وقال نائب رئيس الشرطة "كونستابل ستيفن مارتن" في حين "هذا التحقيق في مرحلة مبكرة للغاية، إلا أنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنها كانت محاولة متعمدة لإغراء زملاء الشرطة للتخلص من القنابل في المنطقة لقتلهم".