كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يدعو إلى الهدوء بعد الاحتجاجات العنيفة في مدن بابوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين، إلى تخفيف حدة التوتر بعد الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن في بابوا ردا على ادعاءات من الانتهاكات العنصرية وسوء المعاملة الجسدية لطلاب من أقصى شرق البلاد.

وتعهد رئيس وزراء الأمن، ويرانتو أيضًا بإجراء تحقيق "كامل وعادل" في الحوادث، التي وقعت في جاوة الشرقية، والتي أثارت الاحتجاجات وفي بابوا، قائلًا: "إن الوضع في بابوا قد تم احتواؤه".

وظلت الحركة الانفصالية تغلي منذ عقود في بابوا، حيث كانت هناك شكاوى متكررة من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الإندونيسية.

ويقول نشطاء، إنه يبدو أن الاحتجاج الأخير قد نجم عن اعتقال طلاب بابوا في مدينة سورابايا بجاوا الشرقية بتهمة ثني سارية أمام مهجع خلال احتفالات يوم الاستقلال يوم السبت.

وقال البرت منجوار وهو ناشط في مؤتمر صحفي الأحد، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على عنبر النوم قبل أن تعتقل 43 طالبا.

جدير بالذكر أن الآلاف من سكان بابوا تظاهروا في مدينتي مانوكواري وسورونج، حيث أغلقوا الشوارع بإحراق الإطارات وفروع الأشجار.

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وقال حاكم بابوا لوكاس إنيمبي لمحطة تليفزيون تي فيوني إن الغضب كان بسبب غضب البابويين بسبب "الكلمات العنصرية للغاية التي يستخدمها أهل جاوا الشرقية والشرطة والجيش".

وقال نائب المحافظ محمد لاكوتاني بالهاتف، إن المحتجين أضرموا النار في مبنى البرلمان والمكاتب في مانوكوارى عاصمة مقاطعة بابوا الغربية، وهدموا أعمدة الكهرباء والسيارات المحترقة.

وقالت وكالة انتارا للانباء: "إن المتظاهرين دخلوا المطار في سورونج ودمروا بعض المنشآت".

وقد دعا "ويدودو" إلى الهدوء في بابوا وحث الناس على عدم الإضرار بالمرافق العامة.

وسعى الرئيس جوكو ويدودو لتخفيف حدة التوتر في المنطقة المضطربة من خلال خطوات مثل بناء طريق ترانز بابوا السريع لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية.