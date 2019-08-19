كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيمبابوي: دوريات الشرطة والجنود في بولاوايو لإحباط احتجاج المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر مئات من رجال الشرطة مدعومين بجنود وطائرات هليكوبتر عسكرية في ثاني أكبر مدن زيمبابوي يوم الاثنين في استعراض للقوة منع حزب المعارضة الرئيسي من شن حركة احتجاج مناهضة للحكومة للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وكانت مسيرة الشوارع في بولاوايو قد دعت إليها حركة التغيير الديمقراطي (MDC) حيث تتطلع إلى حشد الدعم على مستوى البلاد ضد حكومة الرئيس إيمرسون منانغاجوا، التي تتهمها بالقمع وتلقي باللوم فيها على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقد.

وقد فرضت السلطات على تجمع مماثل في هراري يوم الجمعة، والذي ألغته حركة التغيير الديمقراطي بعد أن قامت الشرطة هناك بجمع أتباعها وتفريقهم بالهراوات وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مما دفع العديد من المتاجر والشركات إلى الإغلاق.

ولم ترد تقارير اليوم الأثنين عن شهود عن وقوع أعمال عنف في بولاوايو، ومعقل حركة التغيير الديمقراطي، وبدا النشاط في المدينة طبيعيًا.

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وقامت وحدات كبيرة من الشرطة بدوريات سيرًا على الأقدام، وركوب الخيل في المركبات، وأقامت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى المدينة أثناء قيامهم بتفتيش السيارات والأشخاص بحثًا عن الأسلحة، وطوقت مكاتب MDC ومحكمة الصلح.

ويُذكر أن حملة الاحتجاج، التي تعتزم حركة التغيير الديمقراطي أن تأخذها إلى مدينتين أخريين يومي الثلاثاء والأربعاء، تلقي الضوء مرة أخرى على هذا الوعد، بعد عام من انتخاب منانغاجوا في تصويت يزعم الحزب أنه تم تزويره.

وأعادت الأزمة ذكريات التضخم المفرط الذي حدث قبل عقد والذي أجبر زيمبابوي على التخلي عن عملتها.