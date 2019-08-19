كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 60 حبة مغناطيسية من معدة طفل صينى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ الأطباء بالصين أنهم أزالوا أكثر من 60 حبات مغنطيسية من أمعاء تلميذ.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، فقد تم نقل الطفل الصيني، الذي لم يكشف عن إسمه، البالغ من العمر 6 سنوات، إلى أقرب مستشفى يعاني من آلام في المعدة.

وأجرى أطباء الأطفال الأشعة السينية، التي أظهرت مجموعة من الخرزات المعدنية داخل بطنه.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الطفل ابتلع اللعب التي اشترتها والدته للعب معها.

وكشفت المسعفون عن أن العملية الجراحية لإزالة الخرز المغناطيسي من أمعاء الطفل استمرت ثلاث ساعات.

وقال طبيب الأطفال شو بو، الذي اهتم به بمستشفى مدينة هاربين، إن الصبي في حالة مستقرة بعد إجراء العملية.