كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزى الألمانى: اقتصاد ألمانيا سيواصل الانكماش فى الصيف مع انخفاض الناتج الصناعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البنك المركزي الألماني اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الألماني قد يواصل في الانكماش خلال فصل الصيف مع انخفاض الإنتاج الصناعي وسط قلة الطلب، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمر الآن بحالة ركود.

وانكمش النمو الألماني في الربع الثاني بسبب تراجع الصادرات بسبب حرب التجارة العالمية، وأدى تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الثقة، مما وجه ضربة للاقتصاد الذي يركز على التصدير.

وقال البنك المركزي الألماني في تقرير شهري: "الأداء الاقتصادي العام قد ينخفض ​​مرة أخرى بشكل طفيف".

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وأضاف أن السبب الرئيسي لذلك هو استمرار التراجع في الصناعة، مشيرا إلى انخفاض كبير في الطلبيات وانخفاض كبير في مؤشرات المعنويات لشركات التصنيع.

وأوضح البنك المركزي الألماني أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاستهلاك المحلي عزل الاقتصاد، فإن سوق الوظائف يظهر بالفعل علامات ضعف، كما أن الثقة في قطاع الخدمات تنخفض أيضًا.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تستمر طفرة البناء، مع توفير بعض الدعم.

وبينما رفضت ألمانيا حتى الآن فكرة زيادة الإنفاق العام لموازنة التباطؤ، قال وزير المالية أولاف شولز، إن برلين لديها القوة المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلية "بكل قوة".