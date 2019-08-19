كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأندونيسى يطالب بالهدوء بعد احتجاجات عنيفة فى مدن بابوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، إلى تخفيف حدة التوتر بعد الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن في بابوا، رداً على مزاعم الإساءة العنصرية وسوء المعاملة الجسدية لطلاب من أقصى شرق البلاد.

وتعهد رئيس وزراء الأمن، ويرانتو، أيضًا بإجراء تحقيق "كامل وعادل" في الحوادث التي وقعت في جاوة الشرقية والتي أثارت الاحتجاجات وفي بابوا، قائلًا إن الوضع في بابوا قد تم احتواؤه.

واستمرت الحركة الانفصالية فى الغليان منذ عقود في بابوا، حيث كانت هناك شكاوى متكررة من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الإندونيسية.

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وقال نشطاء إنه يبدو أن الاحتجاج الأخير قد نجم عن اعتقال طلاب بابوا في مدينة سورابايا بجاوا الشرقية بتهمة ثني سارية أمام مهجع خلال احتفالات يوم الاستقلال يوم السبت.

ووفقاً لوكالة رويترز، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عنبر النوم قبل أن تعتقل 43 طالبا، وقال إن الطلاب، الذين أطلق سراحهم في نفس اليوم بدون تهمة، قد تم استدعائهم "القردة" خلال العملية.

وتظاهر الآلاف من سكان بابوا في مدينتي مانوكواري وسورونج، حيث أغلقوا الشوارع بإحراق الإطارات وفروع الأشجار.