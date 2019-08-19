كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإطاحة بقيادي داعشي مقرب من البغدادي في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، إن الاستخبارات تمكنت من "إطاحة" قيادي في تنظيم "داعش" مقرب من زعيمه أبوبكر البغدادي، بحسب بيان رسمي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "من خلال عملية استخبارية نوعية، تم تنفيذ الكمين وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 29 من الإطاحة بأحد أبرز الإرهابيين في مقاطعة هيت بالأنبار".

وذكرت أن القيادي كان يشغل منصب الأمير العسكري لمقاطعة هيت قبل التحرير، وهو والد عدد من الإرهابيين.

ولم تكشف وزارة الدفاع العراقية اسم القيادي الداعشي، كما لم تعلن ما إذا كان قد قتل أم اعتقل في العملية.

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وأضافت أن أبناء القيادي قتلوا في عمليات سابقة للأجهزة الأمنية، فيما فجّر أحدهم نفسه في عملية انتحارية، وهرب آخر إلى خارج البلاد بعد إصابته في معارك تحرير الأنبار.

ولا يزال مصير البغدادي مجهولا حتى الآن، لكن العديد من مساعديه قتلوا في عمليات عسكرية واستخباراتية للجيش والشرطة في العراق.

وكان مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، قد أعلن في منتصف ديسمبر 2018، عن مقتل 16 مطلوبا من معاوني البغدادي في ضربة جوية عراقية على مقر خلال اجتماع لهم في منطقة سوسة بمحافظة دير الزور، شرقي سوريا.