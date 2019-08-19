كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع أعمال شغب في إندونيسيا بعد الهجوم الطلابي "العنصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أعمال شغب وعنف في شرق إندونيسيا، اليوم الاثنين، في أعقاب هجوم عنصري على طلاب بابوا في مساكنهم.

وكما أوردت صحيفة"يني شفق"، قام المتظاهرون في مدينة مانوكواري بمقاطعة بابوا الغربية بإغلاق الطرق وإحراق الإطارات وإتلاف عدد من المرافق العامة وإحراق مبنى البرلمان.

في يوم الأحد، تمت مداهمة سكن للطلاب من بابوا في مدينة سورابايا بمقاطعة جاوا الشرقية من قبل أفراد الأمن ومجموعة اتهمتهم برفض الاحتفال بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ 74 في نهاية الأسبوع الماضي.

هرع الحشد إلى المسكن بعد العثور على العلم الوطني المدنس أمام المبنى. اعتقلت قوات الأمن 43 طالبا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية العميد. الجنرال ديدي براشيتو، إن الشرطة حاولت التفاوض مع المحتجين وحثتهم على وقف أعمال العنف.

وفي الوقت نفسه، ادعى حاكم بابوا الغربية دومينغجوس مانداكان أن المتظاهرين لم يحرقوا مبنى مجلس النواب.

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وقال مانداكان، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف: "قبل وصولهم [المحتجين]، كان المبنى محترقًا، وكان الحارق هو مجموعة أخرى".

في وقت سابق اليوم الاثنين، تجمعت مجموعة من الأشخاص، تحرسهم قوات الأمن، أمام مبنى مجلس النواب للاحتجاج على الهجوم على الطلاب.

وقالت: "لقد تلقيت للتو تقريرًا، لقد نقلوا مطالبهم ووعدوا بالحفاظ على وضع مواتٍ".

وأضاف "مانداكان"، الذي كان خارج المدينة عندما وقع الحادث، إن التوتر في مانوكواري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهجوم على طلاب بابوا.

وذكرت الشرطة الإندونيسية أن ثلاثة من ضباط الشرطة أُصيبوا وأُصيب عدد من المرافق العامة بأضرار في أعمال الشغب التي وقعت اليوم الاثنين.