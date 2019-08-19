كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تؤجل حظر "هواوي" لمدة 90 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تمنح شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية تسعين يومًا أخرى لشراء مكونات من موردين أمريكيين.

في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، كشف المسؤول أيضًا، أن واشنطن وضعت أكثر من 40 شركة تابعة لهواوي في قائمة الكيانات الأمريكية التي تحتوي على شركات تعتبر تهديدًا وطنيًا للولايات المتحدة.

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وذكرت وكالة "رويترز" يوم السبت، أن وزارة التجارة الأمريكية تتطلع إلى تمديد تنازلها لشركة هواوي لمدة 90 يومًا أخرى، مما يسمح لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بشراء التكنولوجيا من الشركات الأمريكية.

في مايو، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي وحوالي 70 من الشركات التابعة لها من قائمة شراء التكنولوجيا الأمريكية والتعامل مع الشركات الأمريكية. وجاءت هذه الخطوة وسط خلاف التجارة الهائج بين واشنطن وبكين.