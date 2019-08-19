إليسا تصدم الجمهور بخبر اعتزالها.. والسبب صادم أكثر

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الإثنين، أنها تعتزم الإعتزال قريبا، بعد إصدار ألبومها الجديد، الذي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية الأمر الذي خلق صدمة في صفوف معجبيها وجمهورها.

وقالت إليسا إنها ستعتزل كونها لا تستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا في إشارة لوضع الميدان الفني.

وغردت النجمة العربية على “تويتر”: “أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (…) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية”.

وكتبت إليسا: “أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا”.

وختمت التغريدة بقولها: “لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.

يذكر أن إليسا كسبت شهرة واسعة منذ سنة 2002 واستطاعت خلال مسيرتها أن تفرض اسمها في الساحة الفنية وتجاوزت شهرتها الوطن العربي إلى دول أجنبية.