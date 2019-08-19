القاعدة العسكرية بالقنيطرة تستقبل مجموعة من المتوصلين بأمر الالتحاق بالخدمة العسكرية للانتقاء

في أول يوم من الأيام المحددة لاستقبال المرشحين لآداء الخدمة العسكرية، استقبلت القاعدة العسكرية بالقنيطرة، اليوم الإثنين، أول مجموعة من المرشحين للاستفادة من برنامج الخدمة العسكرية، حيث مثلوا أمام الوحدة العسكرية المكلفة بالانتقاء.

وحل عدد كبير من المرشحين والمرشحات بالوحدة العسكرية بالقنيطرة، حيث أقلتهم إلى الوحدة حافلات خصصها الجيش لهذه العملية، موفرا وسائل لوجستيكية كبيرة لتيسير العملية.

وانطلقت عملية استقبال المرشحين في قاعدة القنيطرة في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الإثنين، واختتمت قبل الظهر، حيث مثل عدد كبير من الشباب والشابات الذين توصلوا بأمر الالتحاق، والذين تم تحديد الوحدة العسكرية بالقنيطرة لاستقبالهم، فيما تتم عملية مماثلة غدا الثلاثاء في الوحدة العسكرية بالدار البيضاء، وتستمر في وحدات أخرى إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وحسب بلاغ سابق للقوات المسلحة الملكية، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية الى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، الحسيمة، بوعرفة، الداخلة، العيون، مكناس، أكادير، الدار البيضاء، تازة، وجدة، الراشيدية، القنيطرة، ورزازات، مديونة، تادلة وكلميم، حيث سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الأول من شتنبر من سنة 2019 .

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يشار إلى أنه في وقت قياسي، وسعيا لدخوله حيز التنفيذ سريعا بعد إقرار مرسومه التطبيقي في المجلس الحكومي، صدر خلال شهر يناير الماضي، الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

الظهير الشريف لملك البلاد، وقعه بالعطف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونشر بعد يومين فقط بالجريدة الرسمية، وبعد يوم عن المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون.

وحدد المرسوم كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، بعدما أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والوظيفة العمومية.