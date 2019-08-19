أولهم أرجنتيني وآخرهم صربي.. نصف مدربي كأس إفريقيا 2019 تمت إقالتهم

أكمل الصربي شردان فاسلفيتش، مدرب منتخب أنغولا السابق، عدد الـ12 مدربا، الذين أقيلوا أو استقالوا من مهمتهم كمدربين لمنتخبات إفريقيا، الذين خاضوا نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر، وذلك بسبب النتائج السلبية، والمشاركات المخيبة.
وأعلن الاتحاد الأنغولي، يوم الجمعة الماضي، إقالة الصربي شردان فاسلفيتش، رسميا من مهامه مدربا للمنتخب الوطني، وذلك بسبب مشاركته المخيبة في “الكان” الأخير، وعجزه عن قيادة المنتخب للتألق في هذه المنافسة.
بهذا القرار، يكون نصف مدربي النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا للأمم، قد تمت إقالتهم من مهامهم، أولهم الأرجنتيني خافيير أغييري، مدرب مصر، وآخرهم طبعا الصربي وشردان فاسلفيتش، مدرب أنغولا.
ويتعلق الأمر بكل من:
خافيير أغييري (مصر)، إمانيول أمونيكي ( تنزانيا)، ستيوارت باكستر (جنوب إفريقيا)، سانداو شيدزامبوا (الزيمباوبي)، سيباستيان ديزابر (أوغندا)، فلورون إبينغي ( الكونغو الديموقراطية)، ريكاردو مانيتي (ناميبيا)، سيباستيان مينيي ( كينيا)، بول بوت ( غينيا)، هيرفي رونار (المغرب)، كلارونس سيدورف (الكاميرون)، وشردان فاسلفيتش (أنغولا).
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