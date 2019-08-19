بعد أيام من حلول كوشنر بالمغرب.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن “صفقة القرن”

بعد أيام من حلول صهره جاريد كوشنر بالمغرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرب تقديمه لتفاصيل خطته الجديدة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقك القرن”.

وقال ترامب، أمس الأحد، إنه سيعلن عن الخطة التي أعدها صهره جاريد كوشنر، بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية التي ستنظم في السابع عشر من شهر شتنبر المقبل.

كوشنر، صهر ترامب وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان بزعم إحلال السلام في المنطقة.

وبعد الغموض الكبير الذي لف الزيارة غير المعلنة لصهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، للمغرب بداية شهر غشت الجاري، صدر تأكيد رسمي، على لسان الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في المغرب، جوشوا واكنر، في تصريح أدلى به للقناة الثانية المغربية.

وحل كوشنر بالرباط، حيث استُقبل رسميا والتقى وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، دون أن يعلَن ذلك.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أول من كشف مرور كوشنر بالمغرب، ومقابلته ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، ووزير الخارجية العماني بالرباط، بالتزامن مع زيارة مكوكية لوزير الخارجية الأردني للنغرب، أيمن الصفدي.