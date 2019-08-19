توقيف رجل فرنسي وضع جثة زوجته في صندوق سيارته

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليومية في تقرير، ان "الشرطة التي تتصرف بناء على معلومات وردت إليها وضعت تنبيها للقبض على الرجل وهو فرنسي ومعروف لدى الشرطة، وقد أوقف في دوسار في منطقة هوت سافوا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، أنه "عثر على الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى".



وأضاف أن "العائلة كانت عائدة من إيطاليا إلى فرنسا حيث تعيش"