توقيف رجل فرنسي وضع جثة زوجته في صندوق سيارته

تمكنت الشرطة الفرنسية من توقيف رجل في جبال الألب الفرنسية بعد اكتشاف جثة زوجته في حقيبة داخل صندوق سيارته، الأحد، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليومية في تقرير، ان "الشرطة التي تتصرف بناء على معلومات وردت إليها وضعت تنبيها للقبض على الرجل وهو فرنسي ومعروف لدى الشرطة، وقد أوقف في دوسار في منطقة هوت سافوا".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، أنه "عثر على الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى".
وأضاف أن "العائلة كانت عائدة من إيطاليا إلى فرنسا حيث تعيش"
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، أنه "عثر على الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى".
وأضاف أن "العائلة كانت عائدة من إيطاليا إلى فرنسا حيث تعيش"
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