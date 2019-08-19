أسماء المفصولين السياسيين المعينين من النجف وكربلاء 'وثائق'

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من محافظاتي النجف وكربلاء والذين ظهرت أسمائهم على ملاك الهيئة. ودعت هيئة التقاعد الوطنية ، الاسماء المرفقة وفق الوثائق ادناه، الى المراجعة بعد ورود معاملاتهم من وزارة المالية لمقر الهيئة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لغرض أكمال أجراءات تعينهم. Advertisements



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