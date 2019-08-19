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شاهد... لحظات مرعبة وطريفة لكاظم الساهر في حفلاته الأخيرة

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شهدت حفلات الفنان العراقي كاظم الساهر الأخيرة في إسطنبول والدوحة تصرفات طريفة من معجباته على المسرح، كان آخرها فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حيرته في كيفية التقاط صورة سيلفي مع إحدى المعجبات أثناء حفل غنائي في الدوحة.

 

وقبل ذلك استطاعت فتاة معجبة الوصول إلى الساهر أثناء أدائه أغنية "الحب المستحيل" في حفله الثاني بإسطنبول يوم 13 أغسطس/آب الجاري، ومعانقته من الخلف دون أن يشاهدها، مما أثار فزعه وخوفه بطريقة أربكته وأزعجته وكادت أن تتسبّب في وقوعه، قبل أن يبعدها الحرس الشخصي عن خشبة المسرح.

لكنه سرعان ما تدارك الموقف بعد عودته لتوازنه، وطلب منها أن تصعد مرة أخرى إلى خشبة المسرح والتقط صورة معها.

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وعبّر كثيرون على مواقع التواصل عن صدمتهم من تصرف الفتاة، حيث إنها هجمت على القيصر في لحظة اندماجه في الغناء، فيما أشاد آخرون بردة فعل كاظم تجاهها رغم انزعاجه من تصرفها.

وشهدت حفلة إسطنبول واقعة أخرى تمثلت في صعود فتاة تحمل العلم العراقي إلى خشبة المسرح أثناء أدائه أغنية " سلام عليك"، وطلبها منه التقاط سيلفي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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