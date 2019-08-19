شاهد... لحظات مرعبة وطريفة لكاظم الساهر في حفلاته الأخيرة

وقبل ذلك استطاعت فتاة معجبة الوصول إلى الساهر أثناء أدائه أغنية "الحب المستحيل" في حفله الثاني بإسطنبول يوم 13 أغسطس/آب الجاري، ومعانقته من الخلف دون أن يشاهدها، مما أثار فزعه وخوفه بطريقة أربكته وأزعجته وكادت أن تتسبّب في وقوعه، قبل أن يبعدها الحرس الشخصي عن خشبة المسرح.

لكنه سرعان ما تدارك الموقف بعد عودته لتوازنه، وطلب منها أن تصعد مرة أخرى إلى خشبة المسرح والتقط صورة معها.

Advertisements