شهدت حفلات الفنان العراقي كاظم الساهر الأخيرة في إسطنبول والدوحة تصرفات طريفة من معجباته على المسرح، كان آخرها فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حيرته في كيفية التقاط صورة سيلفي مع إحدى المعجبات أثناء حفل غنائي في الدوحة.
لكنه سرعان ما تدارك الموقف بعد عودته لتوازنه، وطلب منها أن تصعد مرة أخرى إلى خشبة المسرح والتقط صورة معها.
وشهدت حفلة إسطنبول واقعة أخرى تمثلت في صعود فتاة تحمل العلم العراقي إلى خشبة المسرح أثناء أدائه أغنية " سلام عليك"، وطلبها منه التقاط سيلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... لحظات مرعبة وطريفة لكاظم الساهر في حفلاته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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