حكومة المثنى تصدر قراراً بمنع استخدام الأكياس النايلون بالأفران والمخابز

أصدرت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، الاثنين، قراراً بمنع استخدام الاكياس النايلون في الافران والمخابز واستبدالها بالاكياس الورقية.
وأضاف الياسري، أن "اهم هذه القرارات منع استخدام اكياس النايلون واستبدالها بالاكياس الورقية التي تحافظ على صحة وبيئة الانسان".
من جانبه، أشار مدير عام دائرة التوعية والاعلام أمير علي الحسون إلى أن "القرار يعتبر ثمرة للجهد البيئي والتوعوي الذي تبذله دائرة التوعية من خلال الحملة الوطنية التوعوية لمنع استخدام اكياس النايلون ودورها في تعزيز المفاهيم البيئية السليمة وترجمة لواقع معافى خال من الملوثات التي تضر بالبيئة وصحة المواطن العراقي".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم خلال الجلسة مناقشة التوصيات الواردة بالجلسة الثالثة، كما تم مناقشة الرعي والجزر العشوائي في ساحات بيع المواشي والمناطق السكنية، وأيضاً مناقشة دور الشرطة البيئية والحد من الصيد الجائر".
وتابعت، أن "الاجتماع تطرق الى حماية ضفاف الانهر من التلوث ومنع رمي النفايات والمياه الاسنه في الانهر والتشوه الحاصل في المدن وعدم التنظيم والفوضى في الشوارع والساحات العامة".
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