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صدمة في مصر.. اتحاد كرة اليد يكافئ لاعبيه الفائزين بكأس العالم بـ 90 دولارا

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2019-08-19 | 14:39

صدمة في مصر.. اتحاد كرة اليد يكافئ لاعبيه الفائزين بكأس العالم بـ 90 دولارا

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أعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن استيائهم وصدمتهم، بعد الإعلان عن حصول لاعبي منتخب مصر لكرة اليد على مكافأة قدرها 1500 جنيه مصري (90 دولارا)، بعد تتويجهم بكأس العالم.
وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هشام نصر، أن ما تردد حول حصول لاعبي المنتخب المصري على مكافأة قدرها 1500 جنيه (90 دولارا) من الاتحاد كلام صحيح.

وأشار رئيس الاتحاد في مداخلة تلفزيونية إلى أن إمكانيات الاتحاد محدودة، إضافة إلى أن لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافآت من وزارة الشباب والرياضة والدولة.


وأضاف: "لا يوجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد، نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال، نعتمد تماما على الدولة وعلى وزارة في الدعم وأشكرهما بشدة على ذلك".

ونجح المنتخب المصري في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 والتي جمعتهما، مساء أمس الأحد.

وحصدت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010، وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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