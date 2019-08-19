2019-08-19 | 14:39
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وأشار رئيس الاتحاد في مداخلة تلفزيونية إلى أن إمكانيات الاتحاد محدودة، إضافة إلى أن لاعبي المنتخب سيحصلون على مكافآت من وزارة الشباب والرياضة والدولة.
وأضاف: "لا يوجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد، نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال، نعتمد تماما على الدولة وعلى وزارة الرياضة في الدعم وأشكرهما بشدة على ذلك".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 والتي جمعتهما، مساء أمس الأحد.
وحصدت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010، وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في مصر.. اتحاد كرة اليد يكافئ لاعبيه الفائزين بكأس العالم بـ 90 دولارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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