رسمياً.. مهدي كامل ينضم لكتيبة النوارس

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية أن "الزوراء تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني مهدي كامل لتمثيل الفريق في الموسم القادم".

تجدر الإشارة إلى أن نادي الشرطة كان قد أعلن تجديد عقد اللاعب مهدي كامل، لكن النادي واللاعب لم يتوصلا لاتفاق بسبب الاختلاف على بعض بنود العقد.



ولم يصادق الشرطة على عقد اللاعب في اتحاد الكرة، لذلك لم يتم التجديد بشكل رسمي.