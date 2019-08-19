أظهرت صور التقطت للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، داخل قفص الاتهام، أثناء أولى جلسات محاكمته في تهم متعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى. وقد تعرفت المحكمة اليوم الاثنين على أقوال البشير في التهم المنسوبة إليه، المسجلة في دفتر التحري، والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من داخل المحكمة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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