أركو مناوي في جوبا تمهيدا لمباحثات سلام مباشرة

وصل مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، إلى جوبا، الإثنين؛ حيث تُجرى مباحثات سلام مباشرة.

ودخلت جنوب السودان على خط الوساطة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير بهدف إشراك الجبهة ضمن اتفاق السلام بالسودان.

والأسبوع الماضي، استضافت مصر مباحثات مباشرة بين وفدي الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير؛ للوقوف على تطورات العملية السياسية والعمل على حل القضايا الخلافية.

وضم وفد الجبهة الثورية الذي زار القاهرة حينها أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس.

وقال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك لـ"العين الإخبارية"، إن مناوي وصل إلى العاصمة جوبا تلبية لدعوة رسمية من رئيس بلاده سلفا كير ميارديت للتشاور حول السلام.

وأضاف قلواك أن نائب رئيس الحركة الشعبية (شمال) ياسر عرمان والوفد المرافق له سيصل غدا الثلاثاء.

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وأشار إلى حرص جمهورية جنوب السودان على الدفع بالعملية السلمية بين الفرقاء السودانيين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن رئيس حركة العدل والمساواة جِبْرِيل إبراهيم يوجد حالياً في جوبا في انتظار بدء الاجتماعات المباشرة.





ولا تزال هناك قضايا خلافية بين الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، في وثيقة الإعلان الدستوري.

ووضع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، جدولا زمنيا لتنفيذ الاتفاق الوارد في الإعلان الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية.

وبحسب الجدول الزمني فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.