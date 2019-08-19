أيرلندا الشمالية: انفجار استهدف عناصر للشرطة

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جدة - خالد شويل - رويترز (بلفاست) قالت شرطة أيرلندا الشمالية إن عبوة انفجرت قرب الحدود مع أيرلندا اليوم (الإثنين)، وكان الهدف من وراءها استدراج وقتل أفراد من الشرطة كانوا يتحققون من أمر بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بأن عبوة مثيرة للريبة وُضعت في منطقة كاونتي فيرمانه التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وأبلغ أفراد من الشرطة في المكان اليوم بوقوع انفجار في الجوار. وقالت الشرطة إنه لا توجد إصابات.

قالت شرطة أيرلندا الشمالية إن عبوة انفجرت قرب الحدود مع أيرلندا اليوم (الإثنين)، وكان الهدف من وراءها استدراج وقتل أفراد من الشرطة كانوا يتحققون من أمر بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بأن عبوة مثيرة للريبة وُضعت في منطقة كاونتي فيرمانه التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة الليلة الماضية. وأبلغ أفراد من الشرطة في المكان اليوم بوقوع انفجار في الجوار. وقالت الشرطة إنه لا توجد إصابات.

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