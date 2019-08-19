النشرة: الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه بلدة خان شيخون الاستراتيجية

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش السوري​ واصل التقدم باتجاه بلدة ​خان شيخون​ الاستراتيجية وقد حاصر مسلحي ​جبهة النصرة​ من ثلاث جهات حيث تدور اشتباكات عنيفة غرب المدينة في محور قرية السكيك جنوب إدلب كما تدور اشتباكات عنيفة من محور اخر على جبهة ركايا شمال غرب خان شيخون بالتزامن مع قصف مدفعي على محاور تحرك المسلحين في بلدة حيش".

وسيطرت وحدات الجيش على تلة النمر و حرش الخان و تلة السيرياتل شمال غرب مدينة خان شيخون ب​ريف إدلب الجنوبي​ حيث باتت وحدات الجيش تشرف ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون و​معرة النعمان​ جنوب إدلب.